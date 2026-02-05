Beto Casella expresa su tristeza ante la controversia por la herencia de Iorio

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La disputa familiar por la herencia de Ricardo Iorio ha generado gran revuelo tras su fallecimiento, con tensiones visibles entre su expareja y su hija mayor. Beto Casella, quien mantuvo una amistad cercana con el músico, expresó su tristeza por la situación y reveló que Fernanda, la expareja de Iorio, se comunicó con él en busca de apoyo. Según Casella, la mujer ha sido víctima de hostigamiento por parte de una de las hijas del cantante.

El conductor mencionó que la expareja de Iorio, con quien tuvo una relación de 23 años, le contó sobre el acoso que ha estado sufriendo desde las redes sociales. Además, Casella compartió que la herencia del músico podría incluir dos camionetas y dos terrenos, aunque enfatizó que la disputa parece ir más allá de lo patrimonial.

Casella aconsejó a Fernanda que respondiera a las acusaciones para frenar el hostigamiento. También reflexionó sobre cómo Iorio se sentiría al enterarse de estos conflictos familiares, sugiriendo que seguramente le dolería profundamente. La situación ha escalado tras la circulación de un video en la vivienda donde vivió el músico, intensificando la controversia.