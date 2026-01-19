Lunes, 19 de Enero 2026
Brooklyn Beckham revela tensiones familiares con sus padres en nueva declaración
Brooklyn Beckham revela tensiones familiares con sus padres en nueva declaración

Brooklyn Beckham revela un conflicto familiar con sus padres, David y Victoria, sin contacto desde 2025. ¿Qué secretos ocultos saldrán a la luz? Lee más sobre este escándalo.

Brooklyn Beckham, el hijo de Victoria y David Beckham, ha compartido un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde aborda las tensiones familiares que ha vivido. El chef e influencer ha estado alejado de sus padres desde principios de 2025, omitiendo eventos importantes como el cumpleaños número 50 de su padre y la ceremonia de investidura de David Beckham como caballero.

En un extenso posteo en Instagram, Brooklyn reveló que ha mantenido silencio sobre la situación familiar durante años, pero que se siente obligado a hablar debido a la continua difusión de rumores por parte de sus padres y su equipo. Afirmó que no desea reconciliarse con ellos y que ha sido controlado en su vida, lo que lo llevó a defenderse públicamente por primera vez.

Además, Brooklyn acusó a sus padres de intentar arruinar su relación con Nicola Peltz, su esposa, y mencionó un incidente en el que su madre canceló el vestido que Nicola iba a usar para su boda en el último momento, lo que obligó a la modelo a buscar otra opción con urgencia.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

