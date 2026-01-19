Casi normales inmersivo en castellano: una experiencia teatral única en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La obra Casi normales, que se presenta en una versión inmersiva en el teatro Liceo, ha capturado la atención del público desde su estreno en 2012. Esta nueva adaptación, que comenzó el viernes, incluye a intérpretes de Broadway y es hablada en inglés. La experiencia se enriquece con un dispositivo visual de 270º y proyecciones que rodean a los espectadores, quienes se sientan en puffs dispuestos de manera que algunos están contra las paredes y otros más cerca de la acción.

La trama se centra en una familia afectada por la muerte del hijo Gabriel, lo que provoca que la madre, Diana, viva en un estado de alucinaciones y depresión. En esta versión, Diana es interpretada por Melania Lenoir, quien también dirige la obra. La relación de Diana con su hijo fallecido se manifiesta a través de interacciones con una versión de Gabriel de 18 años, interpretado por Alex Munton.

La dirección de la obra permite a los asistentes experimentar momentos de gran emoción, destacando la escena final que provoca un profundo impacto, difícil de olvidar. Además, hay gradas disponibles para quienes prefieren una visión más general de la obra, aunque con una inmersión diferente.