Lunes, 19 de Enero 2026
Casi normales inmersivo en castellano: una experiencia teatral única en La Rioja
Espectáculos

Casi normales inmersivo en castellano: una experiencia teatral única en La Rioja

La obra "Casi normales", en su versión inmersiva, se presenta desde el viernes en el teatro Liceo, incorporando proyecciones y un formato innovador que transforma la experiencia del público. La trama aborda la complejidad emocional de una familia tras la pérdida de un hijo, destacando la actuación de Melania Lenoir en el papel de Diana. No te pierdas esta oportunidad única de vivir una experiencia teatral distinta.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La obra Casi normales, que se presenta en una versión inmersiva en el teatro Liceo, ha capturado la atención del público desde su estreno en 2012. Esta nueva adaptación, que comenzó el viernes, incluye a intérpretes de Broadway y es hablada en inglés. La experiencia se enriquece con un dispositivo visual de 270º y proyecciones que rodean a los espectadores, quienes se sientan en puffs dispuestos de manera que algunos están contra las paredes y otros más cerca de la acción.

La trama se centra en una familia afectada por la muerte del hijo Gabriel, lo que provoca que la madre, Diana, viva en un estado de alucinaciones y depresión. En esta versión, Diana es interpretada por Melania Lenoir, quien también dirige la obra. La relación de Diana con su hijo fallecido se manifiesta a través de interacciones con una versión de Gabriel de 18 años, interpretado por Alex Munton.

La dirección de la obra permite a los asistentes experimentar momentos de gran emoción, destacando la escena final que provoca un profundo impacto, difícil de olvidar. Además, hay gradas disponibles para quienes prefieren una visión más general de la obra, aunque con una inmersión diferente.

Publicidad
Etiquetas: argentina teatro casi normales versión inmersiva melania lenoir cultura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

989 articles →

Artículos relacionados

Adrián Suar revela detalles de su romance con Rocío Robles en una emotiva entrevista

Matt Damon genera controversia por las exigencias de Netflix para sus filmes

Noche de música en Jesús María: Jorge Rojas, Ahyre y Ulises Bueno brillan en el escenario.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar