Cecilia Ce comparte su experiencia sobre el crecimiento en su carrera musical

La artista Cecilia Ce compartió su experiencia al recordar su primer espectáculo, que tuvo lugar ante un público de apenas 40 personas. Este evento marcó el inicio de su carrera en el mundo de la música.

En su testimonio, destaca cómo esa presentación inicial fue un momento crucial que la motivó a seguir adelante en su trayectoria artística. A lo largo de los años, ha logrado construir una base de fans más amplia y se ha presentado en escenarios más grandes.

Cecilia Ce continúa trabajando en nuevos proyectos y se muestra entusiasmada por las oportunidades que se presentan en su camino. Su evolución como artista es un reflejo de su dedicación y pasión por la música.