Channing Tatum se encuentra en recuperación tras una operación de emergencia

Channing Tatum, el reconocido actor de Hollywood, fue hospitalizado debido a una cirugía para reparar un hombro separado. En la madrugada del miércoles, el artista de 45 años compartió una imagen desde su cama en el hospital, donde comunicó a sus seguidores que se enfrentaría a este nuevo desafío. "Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero bueno, lo que sea. Vamos a entrar", escribió Tatum.

Posteriormente, el protagonista de películas como "Roofman", "Magic Mike" y "Dear John" publicó en sus historias de Instagram dos radiografías. En ellas, mostró el estado de su lesión y cómo quedó su hombro tras la intervención, que ahora está sujeto con un tornillo. La noticia ha generado gran interés entre sus fanáticos, quienes esperan su pronta recuperación.