Willem Dafoe presenta "The Souffleur": una travesía de resistencia y ritmo argentino en Buenos Aires
Willem Dafoe presenta "The Souffleur": una travesía de resistencia y ritmo argentino en Buenos Aires

Willem Dafoe presentó "The Souffleur" en el MALBA, una película que explora la memoria y el tiempo, destacando su versatilidad actoral. La cinta incluye un inesperado baile de cumbia al final, generando intriga sobre su enfoque único.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
Willem Dafoe, el reconocido actor estadounidense, presentó su nueva película "The Souffleur" en una función especial el viernes 31 de enero en el MALBA, antes de su estreno oficial en febrero. Este film, dirigido por el argentino Gastón Solnicki, ofrece una perspectiva única sobre la memoria, el tiempo y la resistencia ante el inevitable cambio.

En "The Souffleur", Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un gerente de un histórico hotel en Viena que enfrenta la amenaza de una demolición tras la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino, también interpretado por Solnicki. La película se destaca por su composición visual y por la capacidad de Dafoe de transmitir autenticidad con su actuación.

Un momento inesperado del film es cuando Dafoe baila cumbia al ritmo de Damas Gratis, lo que añade un toque de humor e ironía. Aunque su narrativa puede no ser comprendida por todos, "The Souffleur" promete dejar momentos inolvidables y reflexiones sobre la preservación de lugares significativos en la vida de las personas.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

