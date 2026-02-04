Willem Dafoe presenta "The Souffleur": una travesía de resistencia y ritmo argentino en Buenos Aires

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Willem Dafoe, el reconocido actor estadounidense, presentó su nueva película "The Souffleur" en una función especial el viernes 31 de enero en el MALBA, antes de su estreno oficial en febrero. Este film, dirigido por el argentino Gastón Solnicki, ofrece una perspectiva única sobre la memoria, el tiempo y la resistencia ante el inevitable cambio.

En "The Souffleur", Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un gerente de un histórico hotel en Viena que enfrenta la amenaza de una demolición tras la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino, también interpretado por Solnicki. La película se destaca por su composición visual y por la capacidad de Dafoe de transmitir autenticidad con su actuación.

Un momento inesperado del film es cuando Dafoe baila cumbia al ritmo de Damas Gratis, lo que añade un toque de humor e ironía. Aunque su narrativa puede no ser comprendida por todos, "The Souffleur" promete dejar momentos inolvidables y reflexiones sobre la preservación de lugares significativos en la vida de las personas.