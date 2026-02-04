El regreso de BTS en Netflix: un espectáculo imperdible para los fanáticos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El 21 de marzo, Netflix transmitirá en vivo "BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG" desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur. La actuación contará con la participación de los integrantes de BTS, quienes presentarán canciones de su próximo álbum, ARIRANG, que se lanzará un día antes, el 20 de marzo.

Los horarios de transmisión para América Latina son los siguientes: a las 8:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, a las 7:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, y a las 6:00 horas en Colombia y Perú. La presentación estará dirigida por Hamish Hamilton, conocido por su trabajo en espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

Además, Netflix lanzará un documental titulado "BTS: The Return" el 27 de marzo, que narrará el proceso creativo del grupo tras su pausa. La gira mundial comenzará en abril, abarcando 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo Buenos Aires.