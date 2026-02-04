Miércoles, 4 de Febrero 2026
El regreso de BTS en Netflix: un espectáculo imperdible para los fanáticos
BTS regresará en vivo a Netflix el 21 de marzo desde Seúl. La transmisión para Argentina será a las 20:00. Además, lanzarán su nuevo álbum un día antes. ¿Estás listo para el comeback?

Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h
El 21 de marzo, Netflix transmitirá en vivo "BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG" desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur. La actuación contará con la participación de los integrantes de BTS, quienes presentarán canciones de su próximo álbum, ARIRANG, que se lanzará un día antes, el 20 de marzo.

Los horarios de transmisión para América Latina son los siguientes: a las 8:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, a las 7:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, y a las 6:00 horas en Colombia y Perú. La presentación estará dirigida por Hamish Hamilton, conocido por su trabajo en espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

Además, Netflix lanzará un documental titulado "BTS: The Return" el 27 de marzo, que narrará el proceso creativo del grupo tras su pausa. La gira mundial comenzará en abril, abarcando 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo Buenos Aires.

Etiquetas: internacional bts estreno en vivo música netflix corea del sur
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

