Miércoles, 4 de Febrero 2026
El destino de La Peña de Morfi: cambios importantes para el 2026
Espectáculos

El destino de La Peña de Morfi: cambios importantes para el 2026

La continuidad de "La Peña de Morfi" en Telefe está en duda, con Lizy Tagliani y Diego Leuco sin certezas sobre su regreso. ¿Qué pasará con el programa dominical?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Ángel de Brito compartió información sobre el futuro incierto de La Peña de Morfi en Telefe, destacando que no hay garantías sobre la continuidad del programa. El conductor de LAM mencionó que ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco han confirmado su regreso. Las negociaciones con Tagliani son gestionadas por su manager, Gustavo Yankelevich.

En cuanto a Diego Leuco, se espera que tenga una reunión a mediados de febrero para decidir si continuará en el programa o emprenderá un nuevo proyecto, ya que le gustaría presentar un programa de preguntas y respuestas. La pareja de conductores ha estado al mando del programa desde 2024 y ha enfrentado numerosos cambios en los últimos años.

Además, Ángel de Brito abordó el futuro de Nancy Pazos en A la Barbarossa, aclarando que se ausentó del programa desde diciembre y que su regreso está programado para el 9 de febrero. Sin embargo, la periodista se irá de vacaciones a Nueva York hasta marzo, lo que pospone cualquier novedad sobre su continuidad. También desmintió rumores sobre un pedido de aumento de sueldo, afirmando que su contrato se renegocia anualmente entre octubre y diciembre.

Etiquetas: argentina televisión la peña de morfi ángel de brito telefe entretenimiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1446 articles →

Artículos relacionados

Channing Tatum se encuentra en recuperación tras una operación de emergencia

El regreso de BTS en Netflix: un espectáculo imperdible para los fanáticos

Willem Dafoe presenta "The Souffleur": una travesía de resistencia y ritmo argentino en Buenos Aires
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar