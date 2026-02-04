El destino de La Peña de Morfi: cambios importantes para el 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Ángel de Brito compartió información sobre el futuro incierto de La Peña de Morfi en Telefe, destacando que no hay garantías sobre la continuidad del programa. El conductor de LAM mencionó que ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco han confirmado su regreso. Las negociaciones con Tagliani son gestionadas por su manager, Gustavo Yankelevich.

En cuanto a Diego Leuco, se espera que tenga una reunión a mediados de febrero para decidir si continuará en el programa o emprenderá un nuevo proyecto, ya que le gustaría presentar un programa de preguntas y respuestas. La pareja de conductores ha estado al mando del programa desde 2024 y ha enfrentado numerosos cambios en los últimos años.

Además, Ángel de Brito abordó el futuro de Nancy Pazos en A la Barbarossa, aclarando que se ausentó del programa desde diciembre y que su regreso está programado para el 9 de febrero. Sin embargo, la periodista se irá de vacaciones a Nueva York hasta marzo, lo que pospone cualquier novedad sobre su continuidad. También desmintió rumores sobre un pedido de aumento de sueldo, afirmando que su contrato se renegocia anualmente entre octubre y diciembre.