Cine argentino brilla en Netflix: una película multipremiada conquista al público

Netflix añade "Oppenheimer" a su catálogo, un drama biográfico que rápidamente se posiciona entre los más vistos. La película, aclamada por su narrativa y actuación, explora la vida del físico detrás de la bomba atómica.

La película "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan, ha sido añadida a Netflix y rápidamente se ha posicionado entre los contenidos más vistos de la plataforma. Este drama biográfico narra la vida del físico J. Robert Oppenheimer, clave en el desarrollo de la primera bomba atómica.

La narrativa se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, centrándose en el reclutamiento de Oppenheimer por el general Leslie Groves para liderar el Laboratorio de Los Álamos. La trama se presenta en tres tiempos distintos, utilizando variaciones de color para marcar las épocas: su formación en Europa, el desarrollo de la bomba atómica y el juicio político en 1954.

El elenco incluye a destacados actores como Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon y Florence Pugh. "Oppenheimer" se ha convertido en un fenómeno cultural y fue galardonada con 7 premios Oscar, incluidas las categorías de Mejor Película y Mejor Actor.