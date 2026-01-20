Conflicto en Masterchef: Emilia Attias y Esther Goris protagonizan un tenso cruce

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El reciente episodio de Masterchef Celebrity en Telefe se vio marcado por una intensa disputa entre las actrices Emilia Attias y Esther Goris, quienes protagonizaron un forcejeo por un salmón, el único pescado disponible para los participantes en la gala de repechaje.

Durante la competencia, ambas se lanzaron a la búsqueda del pescado, y aunque Emilia fue la primera en apoderarse del salmón, Esther intentó arrebatárselo, lo que generó un momento de gran tensión. La situación se volvió tan crítica que se requirió la intervención de Wanda Nara y del jurado para calmar los ánimos. A pesar de la disputa, ambas lograron convertirse en participantes oficiales del programa.

El incidente no solo captó la atención de los espectadores, sino que también provocó una ola de comentarios en las redes sociales, destacando la intensidad y el drama del reality culinario. “MasterChef despierta bajos instintos”, comentó uno de los jurados al respecto, lo que sugiere que podrían surgir más conflictos en futuros episodios.