Miércoles, 4 de Febrero 2026
Controversia en la comunidad LGBTIQ+: se cancela show de Fátima Florez en Mar del Plata
Espectáculos

Controversia en la comunidad LGBTIQ+: se cancela show de Fátima Florez en Mar del Plata

La disco Éxtasis de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras el rechazo de la comunidad LGBTIQ+. La decisión refleja la tensión y el compromiso del lugar con la diversidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La disco Éxtasis de Mar del Plata ha decidido cancelar la presentación de Fátima Florez tras recibir un fuerte repudio de parte de la comunidad LGBTIQ+. Esta controversia se desató después del anuncio de su evento y coronación simbólica, lo que generó tensiones en redes sociales y medios de comunicación.

El establecimiento emitió un comunicado donde destacó su compromiso con la diversidad y la libertad de expresión, afirmando que han construido su identidad junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años. En su mensaje, aclararon que la invitación a Florez se realizó exclusivamente desde lo artístico, resaltando su trayectoria en el espectáculo.

Éxtasis también enfatizó que su decisión de suspender el evento no responde a intereses políticos, manifestando que nunca han tenido una afiliación partidaria. A pesar de esto, reconocieron el impacto que la noticia generó entre su público habitual, priorizando su cuidado en esta situación.

Etiquetas: argentina mar del plata fátima florez comunidad lgbtiq+ cultura espectáculo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1446 articles →

Artículos relacionados

Channing Tatum se encuentra en recuperación tras una operación de emergencia

El regreso de BTS en Netflix: un espectáculo imperdible para los fanáticos

Willem Dafoe presenta "The Souffleur": una travesía de resistencia y ritmo argentino en Buenos Aires
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar