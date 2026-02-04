Controversia en la comunidad LGBTIQ+: se cancela show de Fátima Florez en Mar del Plata

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La disco Éxtasis de Mar del Plata ha decidido cancelar la presentación de Fátima Florez tras recibir un fuerte repudio de parte de la comunidad LGBTIQ+. Esta controversia se desató después del anuncio de su evento y coronación simbólica, lo que generó tensiones en redes sociales y medios de comunicación.

El establecimiento emitió un comunicado donde destacó su compromiso con la diversidad y la libertad de expresión, afirmando que han construido su identidad junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años. En su mensaje, aclararon que la invitación a Florez se realizó exclusivamente desde lo artístico, resaltando su trayectoria en el espectáculo.

Éxtasis también enfatizó que su decisión de suspender el evento no responde a intereses políticos, manifestando que nunca han tenido una afiliación partidaria. A pesar de esto, reconocieron el impacto que la noticia generó entre su público habitual, priorizando su cuidado en esta situación.