Controversia en redes: Eduardo Feinmann responde duramente a Luca Martin por sus declaraciones sobre Chiche Gelblung

La controversia surgió cuando Luca Martín realizó comentarios sobre Samuel "Chiche" Gelblung, aludiendo a su edad tras ver un informe sobre el periodista. Martín expresó que su opinión no tenía intención de ser "edadista", pero cuestionó la vigencia de Gelblung en los medios. Sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios lo calificaron de "maleducado" y atribuyeron su presencia en los medios a la influencia de sus padres, Nancy Dupláa y Matías Martín.

Ante la reacción negativa, Martín intentó aclarar sus comentarios, aseverando que nunca buscó desmerecer a Gelblung por su edad. Sin embargo, su intento de disculpa no detuvo las críticas, incluyendo las de Eduardo Feinmann, quien arremetió en redes sociales con un mensaje contundente, sugiriendo que Martín es un "claro ejemplo" de un problema más profundo relacionado con la herencia familiar.

La discusión ha llevado a un debate más amplio sobre el respeto hacia los profesionales mayores en los medios, así como la forma en que se percibe la herencia y el talento en la industria del entretenimiento.