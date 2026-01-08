Sábado, 10 de Enero 2026
Cultura y entretenimiento: lo imperdible de la agenda de Filo en La Rioja

Trump se reunirá con María Corina Machado la próxima semana en Washington, en un encuentro que podría redefinir el apoyo internacional a la oposición venezolana.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado en Washington para la próxima semana. Este encuentro se da en el contexto del creciente reconocimiento internacional hacia Machado, quien ha sido una figura central en la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

La reunión representa una oportunidad clave para discutir la situación en Venezuela y las posibles acciones que la comunidad internacional podría tomar para apoyar la democracia en el país. Este tipo de encuentros subraya la importancia de las relaciones diplomáticas y el apoyo a los líderes de oposición en contextos de crisis política.

Etiquetas: venezuela maría corina machado política internacional reunión en washington trump oposición venezolana
