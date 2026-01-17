Cultura y música en La Rioja: destacados artistas y propuestas para disfrutar esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La agenda cultural presenta una serie de espectáculos destacados, entre los cuales se encuentra la actuación de Susana Baca, reconocida artista con influencia en la música afroperuana. También se espera la participación de Leo Maslía, un referente de la música popular argentina.

Además, el evento denominado Spinettazo rendirá homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta, un ícono del rock nacional. En otro ámbito, se podrá apreciar una exposición sobre las pirámides egipcias, que promete atraer a los amantes de la historia y la arqueología.

Por último, la presencia de Soledad Sylveira añadirá un toque especial a la programación, ofreciendo un variado repertorio que encantará a los asistentes. Estos eventos reflejan un esfuerzo por enriquecer la oferta cultural y artística en el país.