Sábado, 10 de Enero 2026
Damián Betular expresa su indignación por el comportamiento de los famosos en MasterChef Celebrity

Damián Betular sorprendió en MasterChef Celebrity al mostrar su enojo ante los famosos en el balcón, marcando un cambio de clima en la competencia. Su advertencia contundente dejó a los participantes en silencio y generó un debate en redes sociales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
Damián Betular expresa su indignación por el comportamiento de los famosos en MasterChef Celebrity
Un momento de alta tensión tuvo lugar en MasterChef Celebrity de Telefe, cuando Damián Betular mostró su lado más serio y perdió la paciencia ante los comentarios de los famosos en el balcón. Durante una prueba complicada, los gritos desde arriba comenzaron a afectar su concentración, llevándolo a emitir una fuerte advertencia que transformó el ambiente en la cocina.

“Cachete, ¿querés bajar a cocinar y después te vas?”, fue la contundente respuesta de Betular, quien dejó claro que el respeto por los participantes era esencial. Su reacción sorprendió tanto a los concursantes como al público, ya que es conocido por su humor y simpatía.

El incidente generó revuelo en las redes sociales, donde algunos apoyaron al jurado por establecer límites, mientras que otros se mostraron sorprendidos por su cambio de actitud. Este episodio destacó que en MasterChef Celebrity, las emociones juegan un papel tan importante como las habilidades culinarias.

Etiquetas: masterchef celebrity damián betular televisión reality show telefe emociones
