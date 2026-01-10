Domingo, 11 de Enero 2026
Detrás de cámaras en Masterchef Celebrity: secretos y conflictos de Yanina Latorre

La participación de Yanina Latorre en Masterchef Celebrity ha generado tensiones entre los concursantes, revelando conflictos internos y reacciones inesperadas tras su llegada al programa. ¿Qué más se oculta detrás de cámaras?

Detrás de cámaras en Masterchef Celebrity: secretos y conflictos de Yanina Latorre
La participación de Yanina Latorre en Masterchef Celebrity ha generado tensiones entre los concursantes del reality de cocina. Durante su debut, que tuvo lugar el martes 6 de enero, la periodista no solo se enfocó en cumplir con las tareas de cocina, sino que también abordó rumores y conflictos personales con otros participantes, incluidos Wanda Nara y La Joaqui.

En el programa Intrusos, el conductor Adrián Pallares reveló que Latorre no fue bien recibida por algunos de sus compañeros. Se mencionó que La Joaqui expresó su desacuerdo al negarse a incluirla en un grupo de WhatsApp por el desorden que habría causado. Además, se insinuó que había un acuerdo entre Wanda y La Joaqui que no fue transparente.

El conflicto se intensificó con la llegada de Marixa Balli, quien, tras un intercambio en el programa, respondió a las críticas de Latorre. La panelista presentó un plato que llamó la atención por su forma, haciendo alusión a la envidia que genera, lo que provocó una reacción en redes sociales a favor de la exvedette.

Etiquetas: masterchef celebrity yanina latorre wanda nara conflictos telefe reality show
