Viernes, 9 de Enero 2026
Detrás de cámaras: revelaciones sorprendentes de los participantes de MasterChef Celebrity
Detrás de cámaras: revelaciones sorprendentes de los participantes de MasterChef Celebrity

Este sábado a las 21 horas, Telefe presenta una edición especial de MasterChef Celebrity, revelando secretos y reacciones de los participantes y jurados. Una oportunidad única para conocer lo que sucede detrás de escena.

Hace 16 h 1 min de lectura
Este sábado, a las 21 horas, se emitirá una edición especial de MasterChef Celebrity por Telefe, enfocándose en los secretos detrás de la competencia culinaria. Los fanáticos podrán disfrutar de un programa que promete revelaciones sobre lo que sucede fuera de las cocinas, incluyendo reacciones del jurado y de los participantes.

Wanda Nara, junto a los chefs Donato, Betular y Martitegui, analizarán los momentos más controversiales y divertidos de la semana. Esta edición no será como las galas tradicionales, ya que se dedicará a desentrañar las complicidades y los "comentarios sin filtro" que surgen durante la competencia.

Los protagonistas compartirán sus experiencias, errores y estrategias que no se habían discutido previamente frente al jurado. Este programa se presenta como una oportunidad única para conocer las internas del certamen antes de la próxima gala de eliminación.

