Diez nuevos participantes buscan la revancha en el repechaje de MasterChef Celebrity

El reality de cocina de Telefe inicia este martes el Repechaje, una oportunidad para los participantes eliminados, entre ellos Emilia Attias, quien fue sorprendida por su salida en la última gala. A partir de las 22.15, diez concursantes se enfrentarán en una nueva ronda de cocina, aunque el sistema de eliminación comenzará el miércoles, tras lo cual se definirá quiénes regresan a la competencia.

Entre los participantes que cocinarán esta noche están Ariel Puchetta, Esteban Mirol, Esther Goris, Luis Ventura, y otros, mientras que el jurado, compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, evaluará a los concursantes en busca de la revancha. Los que han estado desde el inicio de la temporada, como Andy Chango y "Cachete" Sierra, también continuarán en la competencia.

En otro aspecto, el ex futbolista Maxi López, quien se ha convertido en uno de los favoritos del público, asistió al nacimiento de su segundo hijo en Suiza. Para su ausencia, la producción del programa optó por reemplazarlo con Claudia Villafañe, campeona de la primera edición de MasterChef Celebrity.