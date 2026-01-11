El apodo inquietante de Yanina Latorre en MasterChef que sorprende a todos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un momento divertido y polémico se vivió en el programa MasterChef cuando un almuerzo entre concursantes se transformó en un hilarante incidente. El conductor Chino Leunis comenzó a actuar de manera exagerada tras comer una fruta que él mismo afirmó haber recibido de Yanina Latorre, provocando risas entre sus compañeros.

Durante el video de backstage, capturado por Evangelina Anderson, Leunis hizo una dramatización que simulaba una descompostura, lo que llevó a Anderson a improvisar un apodo que rápidamente se hizo viral: "Yiya Latorre". Esta referencia a una famosa envenenadora de los años 80 generó carcajadas en el estudio.

Lo que comenzó como una broma sobre la personalidad de Latorre se convirtió en un chiste recurrente entre los seguidores del programa. Este lado humorístico contrasta con su inicio en el certamen, donde sus enfrentamientos con Wanda Nara captaron la atención del público.