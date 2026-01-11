Lunes, 12 de Enero 2026
El apodo inquietante de Yanina Latorre en MasterChef que sorprende a todos
Espectáculos

El apodo inquietante de Yanina Latorre en MasterChef que sorprende a todos

El apodo "Yiya Latorre" se viralizó en MasterChef tras un divertido incidente protagonizado por el Chino Leunis y Evangelina Anderson, generando risas en el set. La broma, que evoca a una famosa envenenadora, se suma a los momentos tensos que vivió Yanina Latorre en el certamen.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un momento divertido y polémico se vivió en el programa MasterChef cuando un almuerzo entre concursantes se transformó en un hilarante incidente. El conductor Chino Leunis comenzó a actuar de manera exagerada tras comer una fruta que él mismo afirmó haber recibido de Yanina Latorre, provocando risas entre sus compañeros.

Durante el video de backstage, capturado por Evangelina Anderson, Leunis hizo una dramatización que simulaba una descompostura, lo que llevó a Anderson a improvisar un apodo que rápidamente se hizo viral: "Yiya Latorre". Esta referencia a una famosa envenenadora de los años 80 generó carcajadas en el estudio.

Lo que comenzó como una broma sobre la personalidad de Latorre se convirtió en un chiste recurrente entre los seguidores del programa. Este lado humorístico contrasta con su inicio en el certamen, donde sus enfrentamientos con Wanda Nara captaron la atención del público.

Publicidad
Etiquetas: telefe yiya latorre masterchef humor entretenimiento redes sociales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

320 articles →

Artículos relacionados

Wanda Nara habla sobre su separación y la difícil decisión de tomarse un tiempo.

Los Globos de Oro 2026 destacan a 'Una batalla tras otra' como gran triunfadora

Ian Lucas aclara su situación sentimental tras rumores de separación
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar