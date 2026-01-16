El barro como protagonista: Netflix sorprende con nuevas producciones.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El 2 de febrero se estrenará la segunda temporada de En el barro, el spin-off femenino de El Marginal, tras el anuncio realizado en agosto. Netflix ha lanzado el primer tráiler de esta nueva entrega, que se enfoca en el regreso de “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, a La Quebrada.

El tráiler revela que el personaje de Gladys, que en la primera temporada estuvo cerca de recuperar su libertad, enfrentará nuevos desafíos tras un incidente violento en defensa propia. Este nuevo ciclo promete más conflictos y matices entre las reclusas, con un elenco que incluye a Inés Estevez y Verónica Llinás, entre otros.

En el barro tuvo una gran recepción en su debut, liderando el Top 10 mundial de series de habla no inglesa y convirtiéndose en la ficción argentina más vista en el país. La productora ha decidido continuar explorando las historias de las presidiarias, impulsada por este éxito inicial.