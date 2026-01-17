Domingo, 18 de Enero 2026
El botín: un emocionante thriller de acción con Matt Damon y Ben Affleck en Netflix.
El thriller "El botín", disponible en Netflix, presenta un intrigante relato de corrupción policial con un botín escondido de 20 millones de dólares. La tensión aumenta cuando un teniente intenta desentrañar el misterio tras el asesinato de una capitana antidrogas. ¿Cómo manejarán la tentación de ese dinero?

La reciente película El botín, estrenada en Netflix, presenta una intrigante trama de acción y suspenso protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, quienes interpretan a dos policías que desconfían el uno del otro. La historia comienza tras el asesinato de la capitana Jackie Velez de la policía de Miami, lo que desencadena una serie de interrogatorios a su equipo.

El teniente Dane, interpretado por Damon, recibe una denuncia anónima sobre un posible escondite de dinero de los carteles. Sin embargo, lo que inicialmente se cree que son 150.000 dólares se convierte en una sorprendente suma de 20 millones de dólares. Esta revelación eleva la tensión y la corrupción se convierte en un tema central mientras los personajes enfrentan dilemas morales y amenazas de los narcotraficantes.

La película, dirigida por Joe Carnahan, destaca por su elenco, que incluye a Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, y Steven Yeun, entre otros. A través de una serie de giros y un ritmo acelerado, El botín promete mantener al espectador al borde de su asiento.

Etiquetas: argentina cine thriller estreno netflix matt damon
