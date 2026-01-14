Miércoles, 14 de Enero 2026
El conmovedor homenaje del Chino Leunis a su hija Delfina en su cumpleaños
El conmovedor homenaje del Chino Leunis a su hija Delfina en su cumpleaños

El Chino Leunis compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su hija Delfina en Instagram, destacando su orgullo y amor. Además, mostró su nuevo look, un rubio platinado, tras un cambio de estilo. ¡Mirá las imágenes!

El conductor Chino Leunis conmovió a sus seguidores en Instagram al celebrar el cumpleaños número 16 de su hija Delfina. En una emotiva publicación, expresó su orgullo por la joven y su desarrollo, destacando lo importante que es para él estar presente en su vida. "Siempre que mires al costado, ahí voy a estar. Para apoyarte, para alentarte", fueron algunas de sus palabras para Delfina.

Además, el Chino compartió varias imágenes junto a su hija en esta celebración. En otro contexto, también mostró su reciente transformación de look, donde se decoloró el cabello a rubio platinado. A través de videos en su cuenta, se observa a su esposa, Maca Martínez Picabea, ayudándolo en el proceso. Leunis comentó que el 2025 fue un año lleno de desafíos y rodeado de amor, cerrando con un mensaje positivo para el 2026.

Publicidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

