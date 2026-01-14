El conmovedor homenaje del Chino Leunis a su hija Delfina en su cumpleaños

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El conductor Chino Leunis conmovió a sus seguidores en Instagram al celebrar el cumpleaños número 16 de su hija Delfina. En una emotiva publicación, expresó su orgullo por la joven y su desarrollo, destacando lo importante que es para él estar presente en su vida. "Siempre que mires al costado, ahí voy a estar. Para apoyarte, para alentarte", fueron algunas de sus palabras para Delfina.

Además, el Chino compartió varias imágenes junto a su hija en esta celebración. En otro contexto, también mostró su reciente transformación de look, donde se decoloró el cabello a rubio platinado. A través de videos en su cuenta, se observa a su esposa, Maca Martínez Picabea, ayudándolo en el proceso. Leunis comentó que el 2025 fue un año lleno de desafíos y rodeado de amor, cerrando con un mensaje positivo para el 2026.