Jueves, 15 de Enero 2026
El fenómeno de los espectáculos en Buenos Aires arrasa con la audiencia nacional
El fenómeno de los espectáculos en Buenos Aires arrasa con la audiencia nacional

Salud, Moldavsky y Amor" lidera el ranking teatral en Buenos Aires con cinco funciones, destacándose en recaudación y ocupación. Conoce los detalles de los espectáculos más populares de la semana.

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales ha publicado el ranking de los espectáculos más destacados de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente a la semana del 5 al 11 de enero de 2026. En primer lugar se encuentra "Salud, Moldavsky y Amor", el show humorístico de Roberto Moldavsky, que alcanzó la cima en todos los rubros evaluados: recaudación, cantidad de espectadores y porcentaje de ocupación de sala, con cinco funciones en el Teatro Apolo.

El segundo lugar es para "Company", un musical protagonizado por Fer Dente que tuvo cuatro funciones en El Nacional. Esta obra, escrita por Stephen Sondheim, narra la historia de Bobby, un soltero carismático que enfrenta el dilema de la soledad al cumplir 35 años. En el tercer puesto, "Cuestión de género", protagonizada por Moria Casán y Jorge Marrale, se presenta en el Teatro Metropolitan, abordando temas de amor incondicional y secretos en las relaciones.

Finalmente, "La Función Que Sale Mal", una comedia inglesa, se posiciona en el cuarto lugar con seis funciones semanales en el Multiteatro. Este espectáculo exige un gran esfuerzo actoral y habilidad física, siendo elogiado por su coordinación en escena.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

