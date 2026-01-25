El fenómeno de "The Gift": ¿qué la hace tan popular en Argentina?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La serie "The Gift" ha capturado la atención de millones de suscriptores de Netflix en todo el mundo, destacándose como una de las producciones turcas más vistas en la plataforma. La trama gira en torno a Atiye, una joven artista que lleva una vida apacible en Estambul, pero su existencia se transforma drásticamente tras el descubrimiento de Göbeklitepe, el templo más antiguo del mundo, que parece tener un vínculo con ella.

A lo largo de la serie, Atiye emprende un viaje personal y espiritual para desentrañar la conexión entre su historia y las antiguas ruinas. La ficción está inspirada en la novela Dünyann Uyan de la autora turca Engül Boyba.

Además de su intrigante narrativa, "The Gift" ha sido elogiada por su elenco, que incluye a destacados actores como Beren Saat, Mehmet Günsür y Metin Akdülger, quienes han contribuido al éxito de la serie.