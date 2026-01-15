El horror del exterminio: una mirada impactante y gráfica a la tragedia histórica

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La espera ha terminado para los fanáticos de la saga de terror, ya que hoy se estrena Exterminio: El templo de huesos, la nueva entrega que promete llevar el horror a un nuevo nivel. La película, dirigida por Nia DaCosta, se caracteriza por un enfoque más gráfico y brutal que su predecesora, Exterminio: La evolución.

La historia sigue a Spike (interpretado por Alfie Williams), quien es capturado por Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O'Connell), un líder de secta con tendencias sociópatas. La trama se desarrolla en un contexto donde los infectados por un virus no son zombies, sino personas que han desarrollado una violencia extrema, lo que añade una nueva dimensión a la narrativa.

En el reparto también regresa Ralph Fiennes, quien asume un papel más protagónico en esta secuela. La película promete mantener a la audiencia al borde de su asiento, comenzando con una impactante escena inicial que plantea un desafío para los espectadores más sensibles.