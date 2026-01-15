Jueves, 15 de Enero 2026
El horror del exterminio: una mirada impactante y gráfica a la tragedia histórica
El horror del exterminio: una mirada impactante y gráfica a la tragedia histórica

El estreno de "Exterminio: El templo de huesos" promete un terror gráfico sin precedentes, con Ralph Fiennes y Jack O'Connell en papeles clave. La película explora la violencia de los no infectados, generando un nuevo nivel de tensión. ¡No te la pierdas!

La espera ha terminado para los fanáticos de la saga de terror, ya que hoy se estrena Exterminio: El templo de huesos, la nueva entrega que promete llevar el horror a un nuevo nivel. La película, dirigida por Nia DaCosta, se caracteriza por un enfoque más gráfico y brutal que su predecesora, Exterminio: La evolución.

La historia sigue a Spike (interpretado por Alfie Williams), quien es capturado por Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O'Connell), un líder de secta con tendencias sociópatas. La trama se desarrolla en un contexto donde los infectados por un virus no son zombies, sino personas que han desarrollado una violencia extrema, lo que añade una nueva dimensión a la narrativa.

En el reparto también regresa Ralph Fiennes, quien asume un papel más protagónico en esta secuela. La película promete mantener a la audiencia al borde de su asiento, comenzando con una impactante escena inicial que plantea un desafío para los espectadores más sensibles.

internacional cine estreno crítica de cine terror ralph fiennes
