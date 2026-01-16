El repechaje de MasterChef Celebrity sorprende con inesperada eliminación

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la última gala de repechaje de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, se produjo la eliminación de Evelyn Botto, quien expresó su tristeza tras la decisión del jurado. La competencia se intensifica, y los participantes deben demostrar su habilidad culinaria para evitar ser expulsados en futuras galas.

Durante el desafío, los concursantes debieron preparar un plato en una hora utilizando ingredientes ocultos. Los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular degustaron las creaciones antes de tomar la decisión final. Los que lograron destacarse fueron Julia Calvo, Sofi Martínez y Rusherking, aunque no pudieron asegurar su lugar en la próxima ronda.

Esther Goris y Walas continuaron en la competencia con actuaciones aceptables, mientras que Emilia Attias y Evelyn Botto quedaron al borde de la eliminación. Durante su despedida, Evelyn recibió palabras de aliento de los jurados, quienes elogiaron su talento y expresaron deseos de volver a verla en futuras ediciones.