Domingo, 18 de Enero 2026
El repechaje de MasterChef Celebrity sorprende con inesperada eliminación
Espectáculos

El repechaje de MasterChef Celebrity sorprende con inesperada eliminación

Evelyn Botto fue eliminada en la tercera gala de repechaje de MasterChef Celebrity, donde los participantes lucharon por no quedar fuera. Los jurados elogiaron a otros concursantes, quienes aún enfrentan el riesgo de ser expulsados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En la última gala de repechaje de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, se produjo la eliminación de Evelyn Botto, quien expresó su tristeza tras la decisión del jurado. La competencia se intensifica, y los participantes deben demostrar su habilidad culinaria para evitar ser expulsados en futuras galas.

Durante el desafío, los concursantes debieron preparar un plato en una hora utilizando ingredientes ocultos. Los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular degustaron las creaciones antes de tomar la decisión final. Los que lograron destacarse fueron Julia Calvo, Sofi Martínez y Rusherking, aunque no pudieron asegurar su lugar en la próxima ronda.

Esther Goris y Walas continuaron en la competencia con actuaciones aceptables, mientras que Emilia Attias y Evelyn Botto quedaron al borde de la eliminación. Durante su despedida, Evelyn recibió palabras de aliento de los jurados, quienes elogiaron su talento y expresaron deseos de volver a verla en futuras ediciones.

Publicidad
Etiquetas: masterchef celebrity telefe evelyn botto competencia culinaria reality show entretenimiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

870 articles →

Artículos relacionados

Cultura y música en La Rioja: destacados artistas y propuestas para disfrutar esta semana

Netflix anuncia la fecha de estreno de la segunda temporada de En el barro

Netflix lanza una serie de ciencia ficción que promete cautivar a los fanáticos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar