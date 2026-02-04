El teatro argentino se destaca: Piazzolla supera a Rocky en popularidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales ha publicado el ranking de espectáculos en Buenos Aires correspondiente a la última semana. Encabezando la lista se encuentra el espectáculo "Astor, Piazzolla Eterno", que logró once funciones en el Teatro Colón, destacándose tanto en número de espectadores como en recaudación. La obra, que rinde homenaje al célebre bandoneonista, cuenta con la dirección de Emiliano Dionisi y la dirección musical de Nicolás Guerschberg, presentando una experiencia visual y emocional única.

En segundo lugar, con cinco funciones, se posiciona "Rocky", protagonizada por Nicolás Vázquez, que ha tenido un regreso exitoso a la cartelera teatral. La obra, basada en la famosa película, enfatiza el poder del amor y la perseverancia ante las adversidades.

La tercera posición la ocupa la reposición de "El jefe del Jefe", una comedia dirigida por Federico D'Elia y Diego Peretti en el Paseo La Plaza, que ha generado risas a través de sus enredos. Por último, "Salud, Moldavsky y Amor", un espectáculo humorístico de Roberto Moldavsky, se mantiene en el top five con cinco funciones en el Teatro Apolo.