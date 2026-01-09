El Trapiche se prepara para un verano lleno de arte y espectáculos diversos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este verano, Al Pan Pan Teatro ofrece una variada programación de espectáculos en El Trapiche, buscando crear experiencias memorables para los visitantes del pueblo. Los shows incluyen teatro, música, y proyecciones de cine, con la participación de artistas locales y regionales, todo en un entorno familiar y acogedor.

Las funciones están programadas para los días jueves y viernes a las 20:30, y los miércoles y sábados a las 22:00, con propuestas para adultos aptas para toda la familia. Además, los domingos y lunes a las 20:00, el teatro se trasladará a la costanera, presentando funciones de títeres en la calle San Martín y M.Grillo, junto a la oficina de turismo.

La entrada es libre y se sugiere un valor a consideración de cada espectador. Esta semana, la programación incluye: el viernes 9, la obra ‘La tiendita nómade de Mr Pinkerton’; el sábado 10, un espectáculo de magia y mentalismo con cena show; y el domingo 11 y lunes 12, funciones de teatro de títeres en la costanera.

Para más información, se puede consultar la agenda en las redes sociales @alpanpanteatro o comunicarse al 2665-287701.