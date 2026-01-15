Viernes, 16 de Enero 2026
El Turco Husaín critica con dureza a Yanina Latorre tras su eliminación en MasterChef
Espectáculos

El Turco Husaín critica con dureza a Yanina Latorre tras su eliminación en MasterChef

Darío "El Turco" Husaín protagonizó un nuevo episodio de la interna en MasterChef Celebrity, arremetiendo contra Yanina Latorre por su rol como invitada. ¿Qué más se revelará en este enfrentamiento?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h 1 min de lectura
La controversia en MasterChef Celebrity continúa creciendo, esta vez con el enfrentamiento entre Darío "El Turco" Husaín y Yanina Latorre. Husaín expresó su descontento por la presencia de Latorre como invitada en el reality de Telefe, lo que ha generado un fuerte debate entre los participantes.

Este nuevo capítulo en la competencia ha puesto en el centro de atención las opiniones de los concursantes y su relación con los invitados. La situación se ha vuelto un tema candente en las redes sociales, donde los seguidores del programa discuten sobre la legitimidad de la participación de figuras externas en el certamen.

Etiquetas: argentina masterchef celebrity yanina latorre darío husaín televisión entretenimiento
