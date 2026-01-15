Jueves, 15 de Enero 2026
Eliminaciones sorpresivas en el repechaje de MasterChef Celebrity: los primeros en irse
Espectáculos

Eliminaciones sorpresivas en el repechaje de MasterChef Celebrity: los primeros en irse

En el primer repechaje de MasterChef Celebrity, Esteban Mirol y Luis Ventura fueron eliminados, dejando a ocho concursantes en competencia. Solo Ariel Puchetta logró salvarse y subir al balcón. ¿Quiénes serán los próximos en abandonar el programa?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En el reciente episodio de MasterChef Celebrity por Telefe, el programa de cocina experimentó su primera ronda de eliminaciones durante la etapa de repechaje. Ocho concursantes se enfrentaron a desafiantes pruebas para permanecer en la competencia, luego de que Emilia Attias y Sofi Martínez aseguraran su permanencia temporal al subir al balcón.

El primer reto consistió en rellenar seis huevos hervidos en ocho minutos, donde Ariel Puchetta se destacó y logró subir al balcón. Sin embargo, el desafío más crucial fue replicar un plato bajo una campana, asignando a los concursantes diferentes sentidos. Esteban Mirol y Luis Ventura quedaron en peligro de eliminación tras no destacar en la prueba.

Finalmente, el jurado, liderado por Donato de Santis, anunció que ambos habían sido eliminados del programa. Ventura, a pesar de la situación, expresó su agradecimiento por la experiencia, mientras que Mirol deseó lo mejor a sus compañeros antes de despedirse entre aplausos.

Publicidad
Etiquetas: masterchef celebrity telefe eliminados reality show cocina concurso
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

664 articles →

Artículos relacionados

Pardo critica la exclusión de sus obras en rankings teatrales y defiende su trayectoria artística

Mirtha Legrand recibe a destacadas figuras teatrales en Mar del Plata este fin de semana.

Controversia en redes: Eduardo Feinmann responde duramente a Luca Martin por sus declaraciones sobre Chiche Gelblung
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar