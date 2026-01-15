Eliminaciones sorpresivas en el repechaje de MasterChef Celebrity: los primeros en irse

En el reciente episodio de MasterChef Celebrity por Telefe, el programa de cocina experimentó su primera ronda de eliminaciones durante la etapa de repechaje. Ocho concursantes se enfrentaron a desafiantes pruebas para permanecer en la competencia, luego de que Emilia Attias y Sofi Martínez aseguraran su permanencia temporal al subir al balcón.
El primer reto consistió en rellenar seis huevos hervidos en ocho minutos, donde Ariel Puchetta se destacó y logró subir al balcón. Sin embargo, el desafío más crucial fue replicar un plato bajo una campana, asignando a los concursantes diferentes sentidos. Esteban Mirol y Luis Ventura quedaron en peligro de eliminación tras no destacar en la prueba.
Finalmente, el jurado, liderado por Donato de Santis, anunció que ambos habían sido eliminados del programa. Ventura, a pesar de la situación, expresó su agradecimiento por la experiencia, mientras que Mirol deseó lo mejor a sus compañeros antes de despedirse entre aplausos.