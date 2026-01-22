Espectáculos destacados de la temporada en Mar del Plata y Carlos Paz

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El espectáculo "La Cena de los Tontos", protagonizado por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, se consolidó como el más exitoso en las taquillas de Mar del Plata durante la tercera semana de enero de 2026. Esta obra, que se presenta en el Teatro Neptuno, encabezó las recaudaciones y la cantidad de espectadores, según datos de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET).

La trama gira en torno a un grupo de amigos que organiza cenas para burlarse de un "tonto" invitado, pero los planes cambian drásticamente tras la llegada de Francisco Pignon, un personaje que desata situaciones cómicas y caóticas. En segundo lugar, "Fátima Universal", en el Teatro Roxy, destaca por sus seis funciones, donde Fátima Florez interpreta a más de 25 artistas, ofreciendo un espectáculo lleno de humor y talento.

Finalmente, "Pretty Woman", presentada en el Teatro Mar del Plata, ocupó el tercer puesto con cinco funciones. La obra, basada en la famosa película, cuenta la historia de Vivian, una prostituta que entabla una relación con un millonario, explorando temas de prejuicio y clase social. Además, se anunció que "Legalmente Rubia" tendrá su serie precuela titulada "Corto-Circuito", que contará con ocho funciones.