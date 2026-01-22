Viernes, 23 de Enero 2026
Espectáculos imperdibles en La Rioja: agenda cultural de la semana
Espectáculos imperdibles en La Rioja: agenda cultural de la semana

La UTA rechazó un aumento salarial del 1% y advierte sobre un posible paro de colectivos en el AMBA si no se llega a un acuerdo la próxima semana, lo que podría impactar a millones de usuarios.

La UTA ha rechazado la última oferta salarial del 1%, lo que ha generado preocupación por un posible paro de colectivos en el AMBA. La situación se torna crítica, ya que si no se llega a un acuerdo la próxima semana, el gremio podría implementar un plan de lucha que afectaría a millones de usuarios del transporte público.

La negativa del sindicato a aceptar la propuesta ha encendido las alarmas, y se espera que las negociaciones continúen en los próximos días para evitar una interrupción en el servicio de colectivos.

