Esther Goris sorprende con una declaración sobre Robert De Niro en MasterChef Celebrity
Esther Goris compartió en MasterChef Celebrity su sorprendente encuentro con Robert De Niro en una fiesta, revelando conversaciones en un idioma indefinido y una propuesta inesperada para tomar café. La anécdota generó risas y asombro entre los participantes del reality.

Esther Goris compartió una anécdota sorprendente durante la emisión de MasterChef Celebrity en El 9 Televida, donde reveló cómo el famoso actor Robert De Niro intentó seducirla en una fiesta. La actriz, conocida por su papel como Eva Perón, narró que a los 23 años asistió a un evento especial donde llegó un poco tarde, encontrándose con De Niro en un ambiente distendido.

Goris describió su sorpresa al coincidir con el actor de El Padrino en la fila, asegurando que, a pesar de su fama, no se sintió intimidada. Durante la fiesta, compartieron conversaciones mientras disfrutaban de copas de champán, aunque ella admitió no recordar el idioma en el que dialogaron. Este detalle generó risas entre sus compañeras de programa, especialmente cuando se hizo una broma sobre si estaban "desnudos".

La historia tomó un giro inesperado cuando Lito Cruz, un amigo de Goris, le transmitió un mensaje de De Niro, invitándola a tomar un café. Esta revelación dejó a todos en el estudio sorprendidos y emocionados por el relato de Goris, que mantuvo un tono divertido y animado durante su narración.

Etiquetas: masterchef celebrity esther goris robert de niro reality de cocina televisión argentina anécdota famosa
TL;DR

