Jueves, 15 de Enero 2026
Esther Goris: su evolución desde Evita hasta el éxito en MasterChef Celebrity
Espectáculos

Esther Goris: su evolución desde Evita hasta el éxito en MasterChef Celebrity

Esther Goris sorprende en el repechaje de MasterChef Celebrity al mostrar respeto por la gastronomía argentina y desatar un cruce de opiniones con el jurado. ¿Cómo afectará esto su camino en el certamen?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La actriz Esther Goris ha sorprendido en el inicio del repechaje de MasterChef Celebrity. Conocida por su interpretación de Eva Perón en 1996, Goris se presenta ahora en un certamen culinario mientras realiza una obra homenaje en la Costa Atlántica.

Durante su primera participación, mostró una "estampita" de Petrona Carrizo de Gandulfo, reconociéndola como pionera de la gastronomía en la televisión argentina. Goris presentó albóndigas de cerdo con verduras salteadas y salsa de vino blanco, generando un momento tenso con el jurado Damián Betular, quien expresó su desagrado por el romero y los morrones. A lo que Goris respondió criticando su paladar.

A pesar del cruce, el jurado Germán Martitegui apoyó a Goris, y la evaluación técnica fue positiva, resaltando la calidad de su preparación y el uso del vino. Sin embargo, Betular mantuvo su opinión sobre las limitaciones que afectan su juicio.

Publicidad
Etiquetas: argentina televisión masterchef celebrity esther goris gastronomía reality show
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

596 articles →

Artículos relacionados

El conmovedor homenaje del Chino Leunis a su hija Delfina en su cumpleaños

Mina, Sana y Momo de MISAMO deslumbran con su nueva imagen en el video de "Confetti

El fenómeno de los espectáculos en Buenos Aires arrasa con la audiencia nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar