Esther Goris: su evolución desde Evita hasta el éxito en MasterChef Celebrity

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La actriz Esther Goris ha sorprendido en el inicio del repechaje de MasterChef Celebrity. Conocida por su interpretación de Eva Perón en 1996, Goris se presenta ahora en un certamen culinario mientras realiza una obra homenaje en la Costa Atlántica.

Durante su primera participación, mostró una "estampita" de Petrona Carrizo de Gandulfo, reconociéndola como pionera de la gastronomía en la televisión argentina. Goris presentó albóndigas de cerdo con verduras salteadas y salsa de vino blanco, generando un momento tenso con el jurado Damián Betular, quien expresó su desagrado por el romero y los morrones. A lo que Goris respondió criticando su paladar.

A pesar del cruce, el jurado Germán Martitegui apoyó a Goris, y la evaluación técnica fue positiva, resaltando la calidad de su preparación y el uso del vino. Sin embargo, Betular mantuvo su opinión sobre las limitaciones que afectan su juicio.