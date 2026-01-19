Esther Goris sufre caída en el festejo de Masterchef Celebrity y genera preocupación

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la gala de regreso de Masterchef Celebrity, la emoción fue palpable cuando Esther Goris fue anunciada como la nueva participante del programa. Después de una intensa semana de repechaje, en la que Rusherking también se unió al certamen, se vivieron momentos de tensión entre los concursantes.

El jurado, liderado por Donato de Santis, comunicó que Walas y Ariel Puchetta no continuarían en la competencia, despidiéndolos de las cocinas. En cambio, Damián Betular destacó a Goris y Julia Calvo por sus sobresalientes platos, anunciando que solo una de ellas podría seguir en el programa.

Al recibir la noticia de su ingreso, Goris abrazó a Calvo y, al intentar celebrar, ambas cayeron al suelo. El equipo del programa rápidamente se apresuró a ayudarles. “No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras”, comentó Goris al expresar su alegría por haber sido seleccionada.