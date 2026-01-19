Martes, 20 de Enero 2026
Esther Goris sufre caída en el festejo de Masterchef Celebrity y genera preocupación
Espectáculos

Esther Goris sufre caída en el festejo de Masterchef Celebrity y genera preocupación

Esther Goris logró ingresar a Masterchef Celebrity, pero su festejo se vio interrumpido por una caída tras recibir la noticia. ¿Cómo reaccionará ante este nuevo desafío?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En la gala de regreso de Masterchef Celebrity, la emoción fue palpable cuando Esther Goris fue anunciada como la nueva participante del programa. Después de una intensa semana de repechaje, en la que Rusherking también se unió al certamen, se vivieron momentos de tensión entre los concursantes.

El jurado, liderado por Donato de Santis, comunicó que Walas y Ariel Puchetta no continuarían en la competencia, despidiéndolos de las cocinas. En cambio, Damián Betular destacó a Goris y Julia Calvo por sus sobresalientes platos, anunciando que solo una de ellas podría seguir en el programa.

Al recibir la noticia de su ingreso, Goris abrazó a Calvo y, al intentar celebrar, ambas cayeron al suelo. El equipo del programa rápidamente se apresuró a ayudarles. “No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras”, comentó Goris al expresar su alegría por haber sido seleccionada.

Publicidad
Etiquetas: masterchef celebrity esther goris rusherking accidente televisión entretenimiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1058 articles →

Artículos relacionados

Brooklyn Beckham revela tensiones familiares con sus padres en nueva declaración

Yanina Latorre desata polémica con su participación en MasterChef según Husaín

Río Cuarto da inicio a los Ciclos de Verano: música y diversión gratuita para todos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar