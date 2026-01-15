Jueves, 15 de Enero 2026
Estreno en Netflix: una joya de la ciencia ficción que sorprende a los fans
Espectáculos

Estreno en Netflix: una joya de la ciencia ficción que sorprende a los fans

La serie animada de ciencia ficción "Solar Opposites" ya está disponible en Netflix, ofreciendo a los suscriptores una nueva opción de entretenimiento. Con seis temporadas y una alta valoración en Rotten Tomatoes, es una oportunidad imperdible para los amantes de la comedia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los amantes de la ciencia ficción tienen un motivo para celebrar, ya que la serie Solar Opposites ha llegado al catálogo de Netflix. Esta serie animada, creada por Justin Roiland, conocido por su trabajo en Rick y Morty, cuenta con seis temporadas, de las cuales cinco están disponibles en la plataforma.

La trama sigue a dos extraterrestres, Korvo y Terry, quienes tras la destrucción de su planeta se ven obligados a aterrizar en la Tierra. Junto a sus replicantes, Yumyulack y Jesse, y la criatura Pupa, intentan adaptarse a su nueva vida entre humanos, enfrentando diversas situaciones cómicas y peligrosas. La serie ha sido bien recibida, obteniendo una puntuación del 92% en Rotten Tomatoes.

Originalmente creada para Fox, Solar Opposites fue finalmente producida por Hulu, convirtiéndose en un éxito y acumulando un total de 63 capítulos a lo largo de sus temporadas. Esta llegada a Netflix representa una excelente oportunidad para quienes no tienen acceso a Disney+.

Publicidad
Etiquetas: internacional entretenimiento series netflix ciencia ficción solar opposites
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

664 articles →

Artículos relacionados

Pardo critica la exclusión de sus obras en rankings teatrales y defiende su trayectoria artística

Mirtha Legrand recibe a destacadas figuras teatrales en Mar del Plata este fin de semana.

Controversia en redes: Eduardo Feinmann responde duramente a Luca Martin por sus declaraciones sobre Chiche Gelblung
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar