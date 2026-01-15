Estreno en Netflix: una joya de la ciencia ficción que sorprende a los fans

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los amantes de la ciencia ficción tienen un motivo para celebrar, ya que la serie Solar Opposites ha llegado al catálogo de Netflix. Esta serie animada, creada por Justin Roiland, conocido por su trabajo en Rick y Morty, cuenta con seis temporadas, de las cuales cinco están disponibles en la plataforma.

La trama sigue a dos extraterrestres, Korvo y Terry, quienes tras la destrucción de su planeta se ven obligados a aterrizar en la Tierra. Junto a sus replicantes, Yumyulack y Jesse, y la criatura Pupa, intentan adaptarse a su nueva vida entre humanos, enfrentando diversas situaciones cómicas y peligrosas. La serie ha sido bien recibida, obteniendo una puntuación del 92% en Rotten Tomatoes.

Originalmente creada para Fox, Solar Opposites fue finalmente producida por Hulu, convirtiéndose en un éxito y acumulando un total de 63 capítulos a lo largo de sus temporadas. Esta llegada a Netflix representa una excelente oportunidad para quienes no tienen acceso a Disney+.