Eugenia Tobal habla sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y Germán Martitegui

Eugenia Tobal habló sobre su difícil momento personal durante MasterChef Celebrity, revelando tensiones con Germán Martitegui. Su salida generó gran revuelo en las redes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
La salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity ha generado un gran revuelo. La actriz, en una conversación con Ángel de Brito en Bondi Live, reveló que su experiencia en el reality fue más desafiante de lo que aparentaba.

Según Tobal, durante las grabaciones enfrentaba un momento personal difícil, lo que afectó su desempeño en el programa. Aunque surgieron rumores sobre tensiones con Germán Martitegui, la actriz prefirió centrarse en su situación personal en lugar de especular sobre las relaciones en el set.

Etiquetas: argentina entretenimiento masterchef eugenia tobal televisión ángel de brito
