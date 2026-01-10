Eugenia Tobal habla sobre su tenso vínculo con Germán Martitegui después de MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal reveló que su participación en MasterChef Celebrity se vio afectada por problemas de salud de su perro Romeo, quien fue operado de urgencia. La actriz habló sobre su estado emocional y la tensión con Germán Martitegui, destacando el desgaste que sufrió durante la competencia. Su conexión con el jurado se vio marcada por malentendidos, pero finalmente lograron reconciliarse.

Eugenia Tobal reveló detalles de su experiencia en MasterChef Celebrity, donde enfrentó un difícil estado emocional tras la urgencia médica de su perro Romeo. La actriz comentó que su mascota, un Maltés rescatado en 2012, fue operado de una hernia de disco lumbar, lo que afectó su participación en el reality de cocina.

Durante una charla con Ángel de Brito, Tobal admitió que la situación la dejó muy desgastada. A pesar de ser eliminada el pasado 10 de diciembre, se refirió a una polémica con el jurado Germán Martitegui, explicando que su reacción no fue por un comentario específico, sino por su estado emocional. “Asumo que estaba muy sensible”, explicó.

A pesar de las tensiones en el programa, la actriz logró reconciliarse con Martitegui tras una conversación fuera de cámaras. Tobal también compartió actualizaciones sobre la recuperación de Romeo, quien está avanzando favorablemente después de la cirugía.