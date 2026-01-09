Eugenia Tobal se prepara para estrenar "Escuela de cocina" en El Nueve este mes

Eugenia Tobal regresará a la televisión como conductora de "Escuela de cocina" en El Nueve, tras su salida de "MasterChef Celebrity". Comenzará el 12 de enero a las 17 horas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Eugenia Tobal asumirá la conducción de Escuela de cocina en El Nueve, tras su paso por MasterChef Celebrity. La actriz, que había sido parte de Cocineros Argentinos, tomará el relevo luego de la salida de Jimena Monteverde hacia El Trece. Tobal anunció su nuevo proyecto durante el programa de Ángel de Brito, indicando que comenzará el lunes 12 de enero a las 17 horas.

Tras su eliminación en MasterChef Celebrity, Tobal compartió sus experiencias y tensiones con el jurado, especialmente con Germán Martitegui. Aunque inicialmente era una fuerte candidata, enfrentó desafíos que afectaron su rendimiento. Durante su participación, también vivió momentos difíciles, como la cirugía de su perro Romeo, que debió someterse a un procedimiento para recuperar su movilidad.