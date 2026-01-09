Sábado, 10 de Enero 2026
Eugenia Tobal se prepara para estrenar "Escuela de cocina" en El Nueve este mes

Eugenia Tobal regresará a la televisión como conductora de "Escuela de cocina" en El Nueve, tras su salida de "MasterChef Celebrity". Comenzará el 12 de enero a las 17 horas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 23 h 1 min de lectura
Eugenia Tobal se prepara para estrenar "Escuela de cocina" en El Nueve este mes
Eugenia Tobal asumirá la conducción de Escuela de cocina en El Nueve, tras su paso por MasterChef Celebrity. La actriz, que había sido parte de Cocineros Argentinos, tomará el relevo luego de la salida de Jimena Monteverde hacia El Trece. Tobal anunció su nuevo proyecto durante el programa de Ángel de Brito, indicando que comenzará el lunes 12 de enero a las 17 horas.

Tras su eliminación en MasterChef Celebrity, Tobal compartió sus experiencias y tensiones con el jurado, especialmente con Germán Martitegui. Aunque inicialmente era una fuerte candidata, enfrentó desafíos que afectaron su rendimiento. Durante su participación, también vivió momentos difíciles, como la cirugía de su perro Romeo, que debió someterse a un procedimiento para recuperar su movilidad.

Etiquetas: argentina televisión eugenia tobal escuela de cocina telefe masterchef celebrity
