Lunes, 19 de Enero 2026
Evangelina Anderson e Ian Lucas: la separación que causa revuelo en las redes
La ruptura entre Evangelina Anderson e Ian Lucas ha generado un ambiente insostenible en MasterChef Celebrity, con los participantes ignorándose por completo. La producción enfrenta desafíos para mantener la narrativa ante la tensión palpable en el set.

La grabación de MasterChef Celebrity enfrenta una crisis a raíz de la ruptura entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. A pesar de que nunca confirmaron su relación, la tensión en el set se ha vuelto insostenible tras la confirmación de su separación, lo que ha llevado a un distanciamiento absoluto entre los participantes durante las grabaciones.

La situación se complicó cuando un periodista reveló que ya no había un vínculo entre ambos, lo que provocó la furia de Anderson. Según informes, ella le expresó su desacuerdo al periodista, afirmando que nunca tuvo una relación seria con Lucas. Este conflicto ha generado un ambiente hostil, donde ambos se ignoran por completo.

El clima en el set es crítico, ya que los intentos de la producción por mantener la narrativa de la pareja se ven opacados por el evidente malestar. Observadores del programa han indicado que la química que antes mostraban se ha transformado en un silencio incómodo, lo que podría impactar la percepción del público.

Etiquetas: argentina masterchef espectáculo ruptura evangelina anderson ian lucas
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

