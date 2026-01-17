Evangelina Anderson e Ian Lucas: la separación que causa revuelo en las redes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La grabación de MasterChef Celebrity enfrenta una crisis a raíz de la ruptura entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. A pesar de que nunca confirmaron su relación, la tensión en el set se ha vuelto insostenible tras la confirmación de su separación, lo que ha llevado a un distanciamiento absoluto entre los participantes durante las grabaciones.

La situación se complicó cuando un periodista reveló que ya no había un vínculo entre ambos, lo que provocó la furia de Anderson. Según informes, ella le expresó su desacuerdo al periodista, afirmando que nunca tuvo una relación seria con Lucas. Este conflicto ha generado un ambiente hostil, donde ambos se ignoran por completo.

El clima en el set es crítico, ya que los intentos de la producción por mantener la narrativa de la pareja se ven opacados por el evidente malestar. Observadores del programa han indicado que la química que antes mostraban se ha transformado en un silencio incómodo, lo que podría impactar la percepción del público.