Evangelina Anderson revela su mal momento con Ricky Montaner en Masterchef Celebrity

Un momento inesperado ocurrió en Masterchef Celebrity cuando Mau y Ricky Montaner visitaron el programa como invitados de lujo. Durante su recorrido por las cocinas, Eva Anderson se acercó a Ricky y le confesó su admiración por su padre, Ricardo Montaner, diciendo que estaba muy enamorada de él.

Sin embargo, la respuesta de Ricky no fue la esperada, ya que contestó de manera directa: "Sí, mi mamá también", generando un momento de incomodidad. Tras este intercambio, Eva admitió sentirse "re colgada". A pesar de la tensión, Ricky intentó aliviar el ambiente preguntando si Eva asistiría a los recitales de su padre en el Movistar Arena.

El episodio se tornó más ligero cuando Eva preguntó a su compañero Ian si iría a ver a Montaner, lo que permitió que ella se reenfocara en la competencia en la cocina.