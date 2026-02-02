Martes, 3 de Febrero 2026
Regresa 'Extraordinary Attorney Woo': Park Eun Bin vuelve a deslumbrar en la segunda temporada
Regresa 'Extraordinary Attorney Woo': Park Eun Bin vuelve a deslumbrar en la segunda temporada

La segunda temporada de "Extra Ordinary Attorney Woo" comienza su preproducción, impulsada por el éxito de la primera, que alcanzó un 17.5% de audiencia y premios destacados. ¿Qué sorpresas traerá?

Hace 9 h
La serie "Extra Ordinary Attorney Woo" ha comenzado su preproducción para la segunda temporada, con Park Eun Bin retomando su papel principal. La compañía de producción A Story está trabajando en esta nueva entrega tras el notable éxito de la primera temporada, que alcanzó un 17.5% de audiencia en su episodio final, la calificación más alta para un drama de ENA.

El escritor Moon Ji-won se encuentra desarrollando el guion para esta nueva temporada. La serie ha sido aclamada no solo por su trama, que sigue las dificultades de Woo Young-woo, una abogada con un trastorno del espectro autista, sino también por su impacto global, al entrar en el Top 10 Global de Netflix y recibir múltiples premios, incluido el Gran Premio en los Baeksang Arts Awards.

