Regresa 'Extraordinary Attorney Woo': Park Eun Bin vuelve a deslumbrar en la segunda temporada

La serie "Extra Ordinary Attorney Woo" ha comenzado su preproducción para la segunda temporada, con Park Eun Bin retomando su papel principal. La compañía de producción A Story está trabajando en esta nueva entrega tras el notable éxito de la primera temporada, que alcanzó un 17.5% de audiencia en su episodio final, la calificación más alta para un drama de ENA.
El escritor Moon Ji-won se encuentra desarrollando el guion para esta nueva temporada. La serie ha sido aclamada no solo por su trama, que sigue las dificultades de Woo Young-woo, una abogada con un trastorno del espectro autista, sino también por su impacto global, al entrar en el Top 10 Global de Netflix y recibir múltiples premios, incluido el Gran Premio en los Baeksang Arts Awards.