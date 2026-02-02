Trevor Noah critica a Nicki Minaj en los Grammys por sus posturas políticas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante la 68° edición de los Premios Grammy, el comediante Trevor Noah no escatimó en críticas hacia Nicki Minaj por su apoyo a Donald Trump. Este comentario surge tras la asistencia de Minaj a un evento con el presidente estadounidense. Noah, al presentar la ceremonia en Los Ángeles, hizo referencia a la ausencia de la rapera y bromeó sobre su presencia en la Casa Blanca, diciendo que estaba ocupada "discutiendo temas muy importantes" con Trump.

En un momento de su discurso, Noah imitó al presidente, generando risas entre la audiencia, y comentó sobre la controversia que ha rodeado a Minaj debido a sus posturas políticas. Su apoyo en la Cumbre de Cuentas de Trump la ha llevado a enfrentar críticas significativas. Además, durante su monólogo, Noah se refirió a los cambios en Washington, sugiriendo que podría ser una de sus últimas presentaciones en el país.