Martes, 3 de Febrero 2026
Trevor Noah critica a Nicki Minaj en los Grammys por sus posturas políticas
Espectáculos

Trevor Noah critica a Nicki Minaj en los Grammys por sus posturas políticas

Trevor Noah criticó a Nicki Minaj en los Grammy por su apoyo a Donald Trump, generando reacciones en la audiencia. La controversia política sigue marcando su carrera.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante la 68° edición de los Premios Grammy, el comediante Trevor Noah no escatimó en críticas hacia Nicki Minaj por su apoyo a Donald Trump. Este comentario surge tras la asistencia de Minaj a un evento con el presidente estadounidense. Noah, al presentar la ceremonia en Los Ángeles, hizo referencia a la ausencia de la rapera y bromeó sobre su presencia en la Casa Blanca, diciendo que estaba ocupada "discutiendo temas muy importantes" con Trump.

En un momento de su discurso, Noah imitó al presidente, generando risas entre la audiencia, y comentó sobre la controversia que ha rodeado a Minaj debido a sus posturas políticas. Su apoyo en la Cumbre de Cuentas de Trump la ha llevado a enfrentar críticas significativas. Además, durante su monólogo, Noah se refirió a los cambios en Washington, sugiriendo que podría ser una de sus últimas presentaciones en el país.

Etiquetas: internacional premios grammy trevor noah nicki minaj política donald trump
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1406 articles →

Artículos relacionados

Nicki Nicole comparte detalles sobre su memorable encuentro con Billie Eilish en los Grammys

Regresa 'Extraordinary Attorney Woo': Park Eun Bin vuelve a deslumbrar en la segunda temporada

Fabián Doman se defiende tras su salida de A24: ¿qué lo llevó a tomar esta postura?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar