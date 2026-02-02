Martes, 3 de Febrero 2026
Fabián Doman se defiende tras su salida de A24: ¿qué lo llevó a tomar esta postura?
Fabián Doman se defiende tras su salida de A24: ¿qué lo llevó a tomar esta postura?

Fabián Doman fue desvinculado de A24 en 2026, a pesar de haber recibido una oferta de renovación en diciembre. Denunció irregularidades y falta de comunicación tras su salida. Su programa había tenido altos niveles de audiencia. ¿Qué futuro le espera en televisión?

Fabián Doman expresó su descontento a través de redes sociales tras ser desvinculado de A24, donde había confirmado su continuidad para el año 2026. En un video publicado en Instagram, el periodista relató las irregularidades que experimentó al enterarse de su salida del canal, mencionando "opacidad" y "anomalías" en el proceso.

Doman explicó que en diciembre, Juan Cruz Ávila, director de A24, le ofreció renovar su contrato, lo cual fue reafirmado en una reunión posterior. Sin embargo, tras regresar de vacaciones, recibió una llamada confusa de la gerencia periodística sobre su futuro en el canal, pero no obtuvo respuestas claras ni seguimiento.

El comunicador también destacó que su programa había logrado buenos índices de audiencia y reconocimientos internos, lo que hace aún más incomprensible su desvinculación. A pesar de esta situación, Doman ya tendría un nuevo destino en televisión.

