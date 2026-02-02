Fabián Doman se defiende tras su salida de A24: ¿qué lo llevó a tomar esta postura?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Fabián Doman expresó su descontento a través de redes sociales tras ser desvinculado de A24, donde había confirmado su continuidad para el año 2026. En un video publicado en Instagram, el periodista relató las irregularidades que experimentó al enterarse de su salida del canal, mencionando "opacidad" y "anomalías" en el proceso.

Doman explicó que en diciembre, Juan Cruz Ávila, director de A24, le ofreció renovar su contrato, lo cual fue reafirmado en una reunión posterior. Sin embargo, tras regresar de vacaciones, recibió una llamada confusa de la gerencia periodística sobre su futuro en el canal, pero no obtuvo respuestas claras ni seguimiento.

El comunicador también destacó que su programa había logrado buenos índices de audiencia y reconocimientos internos, lo que hace aún más incomprensible su desvinculación. A pesar de esta situación, Doman ya tendría un nuevo destino en televisión.