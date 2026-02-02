Nicki Nicole comparte detalles sobre su memorable encuentro con Billie Eilish en los Grammys

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pasado domingo, durante la entrega de la edición número 68 de los Premios Grammy, Nicki Nicole fue reconocida por su nominación a Mejor álbum de música urbana. En este evento, se destacó un inesperado encuentro entre la joven artista argentina y la cantante Billie Eilish, capturado por las cámaras oficiales. La cuenta "Real Time" compartió este momento y reveló que Nicki se presentó ante Eilish diciendo que en Argentina le dicen "la Billie Eilish".

Nicki Nicole luego compartió detalles de su conversación a través de sus redes sociales, explicando que discutieron un meme en el que ella era mencionada. Afirmó que Billie es aún más encantadora en persona. Por otro lado, Bad Bunny, al recibir su Grammy, habló sobre la lucha contra las políticas discriminatorias, instando a todos a actuar desde el amor y no desde el odio. Su discurso enfatizó la importancia de ser humanos y solidarios en tiempos difíciles.