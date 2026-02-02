Martes, 3 de Febrero 2026
Nicki Nicole comparte detalles sobre su memorable encuentro con Billie Eilish en los Grammys
Nicki Nicole comparte detalles sobre su memorable encuentro con Billie Eilish en los Grammys

Nicki Nicole asistió a los Premios Grammy, donde se encontró con Billie Eilish y compartió su experiencia en redes. La conversación incluyó memes sobre su parecido.

El pasado domingo, durante la entrega de la edición número 68 de los Premios Grammy, Nicki Nicole fue reconocida por su nominación a Mejor álbum de música urbana. En este evento, se destacó un inesperado encuentro entre la joven artista argentina y la cantante Billie Eilish, capturado por las cámaras oficiales. La cuenta "Real Time" compartió este momento y reveló que Nicki se presentó ante Eilish diciendo que en Argentina le dicen "la Billie Eilish".

Nicki Nicole luego compartió detalles de su conversación a través de sus redes sociales, explicando que discutieron un meme en el que ella era mencionada. Afirmó que Billie es aún más encantadora en persona. Por otro lado, Bad Bunny, al recibir su Grammy, habló sobre la lucha contra las políticas discriminatorias, instando a todos a actuar desde el amor y no desde el odio. Su discurso enfatizó la importancia de ser humanos y solidarios en tiempos difíciles.

