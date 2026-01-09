Éxito rotundo de Netflix: la nueva serie de Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasa con solo 6 capítulos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La miniserie argentina El tiempo de las moscas ha generado un impacto notable desde su estreno en Netflix. Desde el 1° de enero, la producción protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa ha captado la atención tanto del público como de la crítica.

En pocas horas, la serie se convirtió en lo más visto de la plataforma, destacándose por su atractivo y por la calidad de su narrativa. Este éxito refleja el creciente interés por las producciones argentinas en el ámbito del entretenimiento digital.