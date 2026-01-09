Sábado, 10 de Enero 2026
Éxito rotundo de Netflix: la nueva serie de Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasa con solo 6 capítulos
Éxito rotundo de Netflix: la nueva serie de Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasa con solo 6 capítulos

La miniserie "El tiempo de las moscas", estrenada el 1° de enero, se convirtió en un fenómeno instantáneo en Netflix, destacándose como la más vista en pocas horas.

La miniserie argentina El tiempo de las moscas ha generado un impacto notable desde su estreno en Netflix. Desde el 1° de enero, la producción protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa ha captado la atención tanto del público como de la crítica.

En pocas horas, la serie se convirtió en lo más visto de la plataforma, destacándose por su atractivo y por la calidad de su narrativa. Este éxito refleja el creciente interés por las producciones argentinas en el ámbito del entretenimiento digital.

