Éxito rotundo: nueva serie de Netflix arrasa en visualizaciones tras su estreno

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las maratones de enero son una tradición, y este año Netflix se enfoca en una serie policial británica que aborda temas de secretos familiares y descomposición en las relaciones. La trama gira en torno a desapariciones y dobles vidas, explorando el miedo más común de todos: la posibilidad de perder a un hijo.

Este thriller promete mantener a los espectadores en vilo, invitándolos a ver “uno más” de sus episodios intrigantes. La mezcla de suspenso y drama familiar se convierte en un atractivo fuerte para los aficionados al género.