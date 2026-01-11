Lunes, 12 de Enero 2026
Éxito rotundo: nueva serie de Netflix arrasa en visualizaciones tras su estreno
Éxito rotundo: nueva serie de Netflix arrasa en visualizaciones tras su estreno

El inicio de enero se llena de maratones y Netflix presenta un thriller británico que aborda el miedo de perder a un hijo y secretos familiares. ¿Te atreves a descubrirlo?

Las maratones de enero son una tradición, y este año Netflix se enfoca en una serie policial británica que aborda temas de secretos familiares y descomposición en las relaciones. La trama gira en torno a desapariciones y dobles vidas, explorando el miedo más común de todos: la posibilidad de perder a un hijo.

Este thriller promete mantener a los espectadores en vilo, invitándolos a ver “uno más” de sus episodios intrigantes. La mezcla de suspenso y drama familiar se convierte en un atractivo fuerte para los aficionados al género.

