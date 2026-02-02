Expectativa en el público por el estreno de 'El diablo viste a la moda 2

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El nuevo tráiler de la secuela de "El diablo viste a la moda" ha generado gran expectativa en las redes sociales. La película, que cuenta nuevamente con las actuaciones de Meryl Streep y Anne Hathaway, se estrenará en Argentina el 30 de abril, un día antes de su lanzamiento global en Estados Unidos, previsto para el 1 de mayo.

En el avance, se presentan a los personajes principales, incluyendo a Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras regresan a las calles de Nueva York y a las oficinas de la revista Runway. La voz en off en el tráiler destaca que "Runway es más que una revista. Es un ícono global", sugiriendo la importancia de la revista en la historia que se desarrollará.

El director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna regresan para esta nueva entrega, que también introduce nuevos personajes interpretados por actores como Kenneth Branagh y Lucy Liu. La producción está a cargo de Wendy Finerman y la producción ejecutiva incluye a Michael Bederman y Karen Rosenfelt.