Martes, 3 de Febrero 2026
Expectativa en el público por el estreno de 'El diablo viste a la moda 2
Expectativa en el público por el estreno de 'El diablo viste a la moda 2

El esperado estreno de "El diablo viste a la moda 2" se realizará en Argentina el 30 de abril, un día antes del lanzamiento mundial. El tráiler ha generado gran expectativa con el regreso de los personajes icónicos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h
El nuevo tráiler de la secuela de "El diablo viste a la moda" ha generado gran expectativa en las redes sociales. La película, que cuenta nuevamente con las actuaciones de Meryl Streep y Anne Hathaway, se estrenará en Argentina el 30 de abril, un día antes de su lanzamiento global en Estados Unidos, previsto para el 1 de mayo.

En el avance, se presentan a los personajes principales, incluyendo a Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras regresan a las calles de Nueva York y a las oficinas de la revista Runway. La voz en off en el tráiler destaca que "Runway es más que una revista. Es un ícono global", sugiriendo la importancia de la revista en la historia que se desarrollará.

El director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna regresan para esta nueva entrega, que también introduce nuevos personajes interpretados por actores como Kenneth Branagh y Lucy Liu. La producción está a cargo de Wendy Finerman y la producción ejecutiva incluye a Michael Bederman y Karen Rosenfelt.

argentina cine estreno el diablo viste a la moda meryl streep anne hathaway
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

