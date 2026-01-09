Falleció Philippe Junot, famoso por sus romances con figuras de la alta sociedad

Philippe Junot, exesposo de Carolina de Mónaco y conocido playboy, falleció el 8 de enero de 2026 en Madrid. Su vida estuvo marcada por romances y glamour, destacándose su breve relación con la modelo argentina Pata Villanueva.

Philippe Junot, una figura destacada del jet-set internacional de las décadas de 1970 y 1980, falleció el 8 de enero de 2026 en Madrid, rodeado de su familia. La noticia fue comunicada por su hija Victoria a través de redes sociales, donde expresó su tristeza por la pérdida de su padre, quien tuvo una vida llena de aventuras.

Junot, conocido por su relación matrimonial con Carolina de Mónaco en 1978, alcanzó gran notoriedad pública tras este evento, que fue uno de los matrimonios más mediáticos de la realeza europea. A pesar de la presencia de 800 invitados en su boda, la unión duró solo dos años, finalizando en 1980. Tras el divorcio, también fue conocido por su breve romance con la modelo argentina Pata Villanueva.

Hijo de un político y millonario, Junot provenía de una familia con un legado histórico, siendo descendiente de un duque que luchó junto a Napoleón. Después de su separación de Carolina, formó una nueva familia con Nina Wendelboe-Larsen, con quien tuvo tres hijos: Victoria, Isabelle y Alexis.