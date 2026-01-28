Jueves, 29 de Enero 2026
Festival Alienígena 2026: un evento único que transforma el Valle de Punilla
Festival Alienígena 2026: un evento único que transforma el Valle de Punilla

El Festival Alienígena 2026 se llevará a cabo del 6 al 15 de febrero en Capilla del Monte, con actividades para todas las edades que incluyen charlas, espectáculos y proyecciones. Un evento que promete atraer tanto a locales como a turistas, reforzando la identidad cultural de la ciudad.

El Festival Alienígena 2026 se celebrará en Capilla del Monte del 6 al 15 de febrero, convirtiendo a la ciudad en un centro de atracción cultural y mística. Este evento se destaca por su programación única que incluye charlas, conferencias, espectáculos y actividades relacionadas con el fenómeno OVNI y la espiritualidad.

Durante el festival, se ofrecerán diversas actividades en múltiples espacios, como teatros y áreas al aire libre, con propuestas para todas las edades. Habrá ciclos de conferencias, presentaciones de libros y un desfile que promete ser un punto culminante del evento. La iniciativa busca fomentar la reflexión y el debate entre los asistentes.

Organizado por el municipio local, el festival forma parte de la campaña turística “Veranizate en Capilla”, que refuerza la identidad de la ciudad como un destino atractivo para el turismo alternativo y cultural. Esta celebración no solo convoca a la comunidad local, sino también a visitantes de diferentes partes del país.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

