Festival Alienígena 2026: un evento único que transforma el Valle de Punilla

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Festival Alienígena 2026 se celebrará en Capilla del Monte del 6 al 15 de febrero, convirtiendo a la ciudad en un centro de atracción cultural y mística. Este evento se destaca por su programación única que incluye charlas, conferencias, espectáculos y actividades relacionadas con el fenómeno OVNI y la espiritualidad.

Durante el festival, se ofrecerán diversas actividades en múltiples espacios, como teatros y áreas al aire libre, con propuestas para todas las edades. Habrá ciclos de conferencias, presentaciones de libros y un desfile que promete ser un punto culminante del evento. La iniciativa busca fomentar la reflexión y el debate entre los asistentes.

Organizado por el municipio local, el festival forma parte de la campaña turística “Veranizate en Capilla”, que refuerza la identidad de la ciudad como un destino atractivo para el turismo alternativo y cultural. Esta celebración no solo convoca a la comunidad local, sino también a visitantes de diferentes partes del país.